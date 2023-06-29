Приметы на 30 июня: что нельзя делать в день Мануйла и Савелия

Приметы на 30 июня: что нельзя делать в день Мануйла и Савелия
Фото: unsplash.com
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Детям не позволяли срывать кувшинки

В народе 30 июня отмечают день Молодого Ярило, или Мануйло и Савелия. Считается, что празник связан с "затаиванием" солнца – оно начинает медлить в зените. Принято в этот день отмечать рост растений.

Что можно делать 30 июня

  • Лучше провести праздник дома, очищая жилище от лишнего мусора.
  • Готовили много угощений, чтобы получить хороший урожай.
  • Люди старались подстричься в этот день.
  • Этот день также благоприятен для переезда.

Что нельзя делать 30 июня

  • Запрещается во двор пускать заблудшую белую корову. 
  • Нельзя в день Мануйло и Савелия давать в долг.
  • Не стоит выносить из дома огонь, спички и свечки. 
  • Детям не позволяют рвать цветы кувшинки.  

Приметы на 30 июня

  • Радуга вечером – к хорошей погоде.
  • Если дождь после полудня начался, то будет он лить весь день.
  • Багровый закат сулит ветер или бурю.
  • Ночью пошла гроза – днем будет хорошая погода.

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