Приметы на 29 июня: что нельзя делать на Тихона Тихого

Приметы на 29 июня: что нельзя делать на Тихона Тихого
Фото: www.unsplash.com
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Шумные вечеринки – под запретом

29 июня православная церковь вспоминает жизнь известного святителя Тихона. Этот праздник принято отмечать скромно, в кругу родных и близких. Наилучшим вариантом будет устроить ужин для родственников без гастрономических излишеств. Тогда Тихон поможет справиться с семейными невзгодами.

Что нельзя делать 29 июня



Наши предки верили, что в эту дату строго запрещается готовить выпечку. Считается, что такой обед не пойдет на пользу, а наоборот приведет к серьезному заболеванию.

Также не стоит проводить день в трудах на дачном участке. На Руси считалось, что на Тихона Тихого работа на огороде будет бессмысленной. День можно посвятить самосовершенствованию. Отличный вариант – сходить в театр или начать читать новую книгу.

Принятие судьбоносных решений также лучше оставить на более благоприятное время. В этот день нечистая сила может водить человека за нас – ему будет казаться, что он делает все правильно, однако последствия скоропалительных решений могут привести к катастрофе.


Приметы на 29 июня



Если домашние любимцы отказываются есть и пить и весь день спят, значит скоро погодные условия резко ухудшатся.

С утра дороги и поля застелил плотный туман – ближайшие недели будет стоять знойная погода.

Мелкий дождик говорит о том, что ненастье задержится на долгое время.

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