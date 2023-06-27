Приметы на 28 июня: что нельзя делать в день Фита

Отличный вариант – провести время на дачном участке

В день Фита православная церковь вспоминает известного мученика, который отдал свою жизнь ради веры в Иисуса Христа. В народе дата считается несчастливой, в этот день нельзя гадать и устраивать шумные праздники. А вот провести время в трудах на дачном участке – отличная идея.





Что нельзя делать 28 июня

Приметы на 28 июня

В эту дату нужно быть особенно внимательным к открытым водоемам. Наши предки считали, что 28 июня резко активизируется нечистая сила, дурные действия которой могут привести к трагическим последствиям. Мужчинам и женщинам не стоит проводить много времени у воды. Купаться в открытых водоемах нужно с особой осторожностью. Обязательно внимательно следите за детьми.Также в эту дату не стоит устраивать генеральную уборку. Наши предки верили, что вместе с мусором можно вымести из дома успех и удачу. Однако ходить в грязной, несвежей одежде – тоже дурная примета. Так что внимательно следите за гардеробом.Серьезные болезни и неудачи в финансовом плане ждут тех, кто осмелится грубо обращаться с домашними животными. В этот день, впрочем, как и в любой другой, нельзя обижать братьев наших меньших.Если в полях громко стрекочут кузнечики, значит скоро начнутся проливные дожди.Теплая погода на Фита обещает огородникам отличный урожай.Ветер постоянно меняет свое направление – скоро начнется затяжное ненастье.