Приметы на 28 июня: что нельзя делать в день Фита

Приметы на 28 июня: что нельзя делать в день Фита
Фото: www.unsplash.com
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Отличный вариант – провести время на дачном участке

В день Фита православная церковь вспоминает известного мученика, который отдал свою жизнь ради веры в Иисуса Христа. В народе дата считается несчастливой, в этот день нельзя гадать и устраивать шумные праздники. А вот провести время в трудах на дачном участке – отличная идея.

Что нельзя делать 28 июня


В эту дату нужно быть особенно внимательным к открытым водоемам. Наши предки считали, что 28 июня резко активизируется нечистая сила, дурные действия которой могут привести к трагическим последствиям. Мужчинам и женщинам не стоит проводить много времени у воды. Купаться в открытых водоемах нужно с особой осторожностью. Обязательно внимательно следите за детьми.

Также в эту дату не стоит устраивать генеральную уборку. Наши предки верили, что вместе с мусором можно  вымести из дома успех и удачу. Однако ходить в грязной, несвежей одежде – тоже дурная примета. Так что внимательно следите за гардеробом.

Серьезные болезни и неудачи в финансовом плане ждут тех, кто осмелится грубо обращаться с домашними животными. В этот день, впрочем, как и в любой другой, нельзя обижать братьев наших меньших.

Приметы на 28 июня


Если в полях громко стрекочут кузнечики, значит скоро начнутся проливные дожди.

Теплая погода на Фита обещает огородникам отличный урожай.

Ветер постоянно меняет свое направление – скоро начнется затяжное ненастье.

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