Володина сделала тревожный прогноз для россиян

Она рассказала, что может произойти в эту неделю

Астролог Василиса Володина утверждает, что новая неделя с 26 июня по 2 июля будет для многих непростой. По ее словам, ситуации, которые были ранее, могут повториться.

"События грозят в один миг перевернуть с ног на голову отдельные судьбы", – отметила она.

Володина сказала, что справиться с трудностями поможет пауза и осознанность в спорах. Вторник окажется днем, когда крайне важны беседы – если не будет эмоциональной отдачи в разговоре, то наладить контакт с другим человеком не выйдет.

Однако будут и хорошие события, которые помогут многим без особых усилий обогатиться, но придется сочетать мягкость и результат, естественность в проявлении эмоций и дисциплину.