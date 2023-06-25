Приметы на 26 июня: что нельзя делать в день Акулины Гречишницы

Приметы на 26 июня: что нельзя делать в день Акулины Гречишницы
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
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Все поверья и запреты касались в основном гречневой крупы

Православная церковь вспоминает 26 июня Акулину Гречишницу – мученицу Акилину, жившую в III веке и с юных лет следовавшую вере во Христа (за что и была казнена). На двенадцатилетний возраст своей жертвы мучители не обратили никакого внимания.

Традиции и обычаи 

На Акулину православные крестьяне по традиции начинали сеять гречу. Иногда это нужно было делать за неделю до праздника – а иногда до спустя неделю. Все зависело от погоды и того, в каком состоянии рожь на полях. Сама культура считалась достаточно неприхотливой, а потому никто никогда не пытался загадывать на хороший урожай.

Что нельзя делать в день Акилины Гречишницы

В этот день крестьяне никогда не работали – сидели в семейном кругу. А еще никто никому не делал предложений о работе, чтобы человек не стал непрофессионалом своего дела (ведь день считался нерабочим).

Множество поверий и запретов были связаны с гречневой крупой. К примеру, никто не варил ее на молоке, чтобы не отравиться. 

Приметы на 26 июня

  • С утра цветы с травой запахли сильнее прежнего – к скорому дождю;
  • Паук на закате в паутине сидит – к сухому дню;
  • Мошкара летает кругами – к погожему.

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