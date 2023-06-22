Приметы на 23 июня: что нельзя делать в день Тимофея

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Православная церковь вспоминает 23 июня Тимофея – епископа из Пруссе, жившего в IV веке и обладавшего даром чудотворения, который получил за праведность и духовную чистоту.
Тимофей не отказался от христианства даже тогда, когда его подвергали пыткам по приказу императора Юлиана Отступника. Святого обезглавили, а спустя века его мощи перенесли в Константинополь.
Традиции и обычаи
День считался настоящим испытанием. Потому люди с особым вниманием следили за тем, как ведет себя природа, чтобы найти знамения Тимофея.
К примеру, стаи ворон, поднимавшихся в небо, принимали за знамение грядущего голода – как и вереницы мышей. Если трескался в печи хлеб, ждали недобрых вестей о здоровье хозяев дома.
Основные запреты в этот день по народному календарю касались окон. К примеру, заглядывание в чужие окна каралось небесами скорым ответом за чужие проделки и поступки. А еще никто не оставлял в этот день окна на ночь открытыми, несмотря на июньскую жару, чтобы не улетучилось счастье.
Приметы на 23 июня
Военный назвал глупыми действия командования