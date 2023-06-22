Приметы на 23 июня: что нельзя делать в день Тимофея

Приметы на 23 июня: что нельзя делать в день Тимофея
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
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Крестьяне с особым вниманием наблюдали за поведением природы

Православная церковь вспоминает 23 июня Тимофея – епископа из Пруссе, жившего в IV веке и обладавшего даром чудотворения, который получил за праведность и духовную чистоту.

Тимофей не отказался от христианства даже тогда, когда его подвергали пыткам по приказу императора Юлиана Отступника. Святого обезглавили, а спустя века его мощи перенесли в Константинополь.

Традиции и обычаи

День считался настоящим испытанием. Потому люди с особым вниманием следили за тем, как ведет себя природа, чтобы найти знамения Тимофея. 

К примеру, стаи ворон, поднимавшихся в небо, принимали за знамение грядущего голода – как и вереницы мышей. Если трескался в печи хлеб, ждали недобрых вестей о здоровье хозяев дома. 

Что нельзя делать в день Тимофея

Основные запреты в этот день по народному календарю касались окон. К примеру, заглядывание в чужие окна каралось небесами скорым ответом за чужие проделки и поступки. А еще никто не оставлял в этот день окна на ночь открытыми, несмотря на июньскую жару, чтобы не улетучилось счастье.

Приметы на 23 июня

  • Дождь не прошел – быть засухе;
  • Радуга – к голодному году;
  • В лесу вечером выдалось тепло – к погожим дням.

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