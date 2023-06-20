Приметы на 21 июня: что нельзя делать на Федора Колодезника

Верующие вспоминают покровителя православного воинства

Федор Колодезник был очень важной фигурой в христианстве. Святой покровительствовал православному воинству и навсегда увековечил себя в памяти верующих. На Руси 21 июня особенно ценили воду из колодцев. Считалось, что она может исцелить от тяжелых болезней.





Что нельзя делать 21 июня

Приметы на 21 июня

Наши предки верили, что в этот день не стоит устраивать шумные вечеринки. На Руси считали, что знакомство с новыми людьми приведет не к приятным переменам в жизни, а напротив, новый человек в будущем попортит вам немало крови. Так что дату лучше провести с родными и близкими.Также не стоит заниматься активными видами спорта. День может быть особенно травматичным. А еще резко повышается риск подхватить опасную инфекцию. Для того чтобы минимизировать негативное влияние неблагоприятной даты, нужно с особым вниманием относиться к здоровью.На Руси считали, что в эту дату не стоит заниматься рукоделием и ходить на охоту или рыбалку. Результаты таких активностей точно не порадуют человека. Зато дата отлично подходит для проведения генеральной уборки.Обилие росы на улице говорит о том, что огородников ждет отличный урожай.Беспокойное поведение домашних животных сулит резкое изменение погоды к худшему.Если в лесу необычайно тихо, значит скоро начнется мощная гроза.