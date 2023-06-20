Приметы на 21 июня: что нельзя делать на Федора Колодезника

Приметы на 21 июня: что нельзя делать на Федора Колодезника
Фото: www.unsplash.com
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Верующие вспоминают покровителя православного воинства

Федор Колодезник был очень важной фигурой в христианстве. Святой покровительствовал православному воинству и навсегда увековечил себя в памяти верующих. На Руси 21 июня особенно ценили воду из колодцев. Считалось, что она может исцелить от тяжелых болезней.

Что нельзя делать 21 июня


Наши предки верили, что в этот день не стоит устраивать шумные вечеринки. На Руси считали, что знакомство с новыми людьми приведет не к приятным переменам в жизни, а напротив, новый человек в будущем попортит вам немало крови. Так что дату лучше провести с родными и близкими.

Также не стоит заниматься активными видами спорта. День может быть особенно травматичным. А еще резко повышается риск подхватить опасную инфекцию. Для того чтобы минимизировать негативное влияние неблагоприятной даты, нужно с особым вниманием относиться к здоровью.

На Руси считали, что в эту дату не стоит заниматься рукоделием и ходить на охоту или рыбалку. Результаты таких активностей точно не порадуют человека. Зато дата отлично подходит для проведения генеральной уборки.

Приметы на 21 июня



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