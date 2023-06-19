Приметы на 20 июня: что нельзя делать на Федота Стража

Православные вспоминают важного святого

20 июня верующие отдают дань памяти Федоту Стражу. Этот выдающийся религиозный деятель всю свою жизнь посвятил служению вере в Иисуса Христа и принял страшную смерть от жестоких гонителей.





Что нельзя делать 20 июня



Приметы на 20 июня

В эту дату с вниманием следует относиться к водным процедурам. Наши предки считали, что злые духи активизируются и могут сотворить нехорошее с человеком. Лучше избегать купания в водоемах, да и в обычной ванне стоит быть аккуратнее – следите за тем, чтобы случайно не уснуть в теплой водичке.Также строго запрещается обижать братьев наших меньших. Жестокое обращение с животными приведет к самым негативным последствиям для агрессора. Наоборот, если приласкать котика или собачку, ближайший месяц будет особенно удачным.А еще не стоит проводить слишком много времени в трудах. Тяжелые работы на огороде вряд ли приведут к ожидаемым результатам. Наши предки считали, что если провести день с родными и близкими, урожай будет хороший.Домашние питомцы ведут себя тревожно – скоро хозяева могут получить неприятные известия.За окном громко кричат птицы – погода обещает резко ухудшиться.Дурные сны в эту дату говорят о том, что в ближайшее время может серьезно заболеть близкий человек.