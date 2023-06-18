Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Ларионов день

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Православные 19 июня чтут память преподобного Иллариона, который вел затворническую жизнь, посвященную молитве. День принято называть в его честь – Илларионовым или Ларионовым, а также пропольником, поскольку люди старались прополоть огород в этот праздник.
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