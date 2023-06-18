Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Ларионов день

Девушкам не позволяли нюхать цветы

Православные 19 июня чтут память преподобного Иллариона, который вел затворническую жизнь, посвященную молитве. День принято называть в его честь – Илларионовым или Ларионовым, а также пропольником, поскольку люди старались прополоть огород в этот праздник.

Что можно делать 19 июня

Следовало очистить землю от сорняков, чтобы они не мешали расти культурным растениям.

Если женщина в этот день поливала огород, то так она могла привлечь к себе любовное счастье.

Считается, что праздник благоприятен для любого вида домашней работы.

Что нельзя делать 19 июня

Запрещается что-то делать в огороде, если он принадлежит другому человеку.

Одиноким девушкам было непозволительно нюхать цветы, чтобы не лишиться своей красоты.

Длительные поездки были под запретом.

Также не стоит в этот день менять место работы.

Запрещается говорить о личном, если в этот день дует ветер.

Приметы на 19 июня