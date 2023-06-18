Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Ларионов день

Приметы на 19 июня: что нельзя делать в Ларионов день
Фото: unsplash.com
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Девушкам не позволяли нюхать цветы

Православные 19 июня чтут память преподобного Иллариона, который вел затворническую жизнь, посвященную молитве. День принято называть в его честь – Илларионовым или Ларионовым, а также пропольником, поскольку люди старались прополоть огород в этот праздник.

Что можно делать 19 июня

  • Следовало очистить землю от сорняков, чтобы они не мешали расти культурным растениям.
  • Если женщина в этот день поливала огород, то так она могла привлечь к себе любовное счастье.
  • Считается, что праздник благоприятен для любого вида домашней работы.

Что нельзя делать 19 июня

  • Запрещается что-то делать в огороде, если он принадлежит другому человеку.
  • Одиноким девушкам было непозволительно нюхать цветы, чтобы не лишиться своей красоты.
  • Длительные поездки были под запретом.
  • Также не стоит в этот день менять место работы.
  • Запрещается говорить о личном, если в этот день дует ветер.

Приметы на 19 июня

  • Если день оказался ясным, то жди хорошего урожая зерна.
  • Если вдруг стало холодно, то скоро погода переменится.
  • Пшеница начала сверху цвести – год окажется неурожайным.

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