Приметы на 18 июня: что нельзя делать в день Дорофея

Приметы на 18 июня: что нельзя делать в день Дорофея
Кадр: YouTube
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От прогулок лучше воздержаться

18 июня православная церковь отмечает важный праздник. В эту дату верующие вспоминают жизнь выдающегося религиозного деятеля Дорофея. В этот день существует большое количество запретов, которые наши предки не позволяли себе нарушать.

Что нельзя делать 18 июня 

В этот день лучше воздержаться от прогулок на улице. В целом, день стоит посвятить семье, лучше собраться в тесном близком кругу и устроить вкусный ужин. Если выйти за порог после полуночи, можно подхватить серьезную инфекцию.

Также наши предки верили, что с окружающими нельзя делиться подробностями сновидений. Считается, что в противном случае в течение оставшегося года человека будут преследовать злые духи.

Также под полным запретом споры и конфликты с близкими людьми. Даже незначительная ссора может привести к самым плачевным последствиям – восстановить отношения с близким человеком будет очень сложно. 

Приметы на 18 июня

Яркое солнце в этот день обещает знойное лето. 

Хорошей приметой считается повстречать на улице бездомную кошку. Скорее всего, в ближайшее время человека ждут приятные новости.

Пауки выбрались на улицу погреться, значит летний период полностью вступил в свои права, похолодания больше не будет.

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