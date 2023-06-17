Приметы на 18 июня: что нельзя делать в день Дорофея

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18 июня православная церковь отмечает важный праздник. В эту дату верующие вспоминают жизнь выдающегося религиозного деятеля Дорофея. В этот день существует большое количество запретов, которые наши предки не позволяли себе нарушать.
В этот день лучше воздержаться от прогулок на улице. В целом, день стоит посвятить семье, лучше собраться в тесном близком кругу и устроить вкусный ужин. Если выйти за порог после полуночи, можно подхватить серьезную инфекцию.
Также наши предки верили, что с окружающими нельзя делиться подробностями сновидений. Считается, что в противном случае в течение оставшегося года человека будут преследовать злые духи.
Также под полным запретом споры и конфликты с близкими людьми. Даже незначительная ссора может привести к самым плачевным последствиям – восстановить отношения с близким человеком будет очень сложно.
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