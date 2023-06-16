Приметы на 17 июня: что нельзя делать на Митрофана Навозника

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17 июня православная церковь отдает дань памяти святителю Митрофану, который занимал престижное место патриарха Константинопольскаго. Всю свою жизнь этот выдающийся религиозный деятель посвятил служению Богу, за что был признан святым. В народе праздник получил приставку Навозник. На Руси очень уважали это удобрения, которое обещало отличный урожай.
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