Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день

Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
Фото: unsplash.com
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Считалось, что запрещено возводить забор

Православные 14 июня 2023 года вспоминают мученика Иустина Философа, в честь которого в народе празднуют Устинов день. Еще праздник принято называть Устин-брусничные губы. Люди верили, что в этот день нужно обязательно посеять гречиху.

Что можно делать 14 июня

  • Если докучал неприятный человек, то нужно было воткнуть прутик в землю между следом его ноги и своей собственной, тогда он отстанет.
  • Нужно ходить в лес за лекарственными травами.
  • Благоприятными считаются уборки шкафов и полок, поскольку это может привлечь в дом счатье и богатство. 
  • Мужчины обязательно должны извиниться перед супругой. Иначе их накажут высшие силы. 

Что нельзя делать 14 июня

  • Людям запрещали строить заборы. В противном случае может случится пожар в доме.
  • Запрещалось вырывать корень у лечебных растений.

Приметы на 14 июня

  • Если утро оказалось красным, то рожь в этом году уродится.
  • Если утро было пасмурным – хорошо созреет ярь.
  • Днем появилась радуга – скоро будет дождь.
  • Утреннее солнце взошло белого цвета – вечером будет пасмурно.

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