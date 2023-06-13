Приметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день

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Православные 14 июня 2023 года вспоминают мученика Иустина Философа, в честь которого в народе празднуют Устинов день. Еще праздник принято называть Устин-брусничные губы. Люди верили, что в этот день нужно обязательно посеять гречиху.
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