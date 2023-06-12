Приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

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В православии 13 июня вспоминают мученика Ермию. Он не стал отказываться от веры, за что был измучен – но ничего не навредило ему. Тогда мужчину решили убить. В народе день назвали Еремеем Распрягальником, поскольку верили, что к этому моменту нужно заканчивать любые посевные работы и освобождать лошадей от труда.
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