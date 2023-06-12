Приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника

Приметы на 13 июня: что нельзя делать в день Еремея Распрягальника
Фото: unsplash.com
продолжениеПриметы на 14 июня: что нельзя делать в Устинов день
Особое значение в праздник придавали лошадям

В православии 13 июня вспоминают мученика Ермию. Он не стал отказываться от веры, за что был измучен – но ничего не навредило ему. Тогда мужчину решили убить. В народе день назвали Еремеем Распрягальником, поскольку верили, что к этому моменту нужно заканчивать любые посевные работы и освобождать лошадей от труда.

Что можно делать 13 июня

  • Обязательно нужно наградить лошадей за работу и помощь, оказаннную в посевной период. 
  • Во время ухода с поля традиционно задабривали духа с помощью яиц. Верили, что так можно защитить свои посевы.
  • День нужно провести в радости и за хорошими делами.

Что нельзя делать 13 июня

  • Считалось, что любая работа с лошадьми в этот день под запретом.
  • Любой переезд также считался недопустимым. В противном случае человека будут ждать проблемы и несчастья.
  • Запрещалось говорить с близкими на повышенных тонах.
  • Если вдруг в этот день упала булавка, то поднимать ее не нужно. Вместе с предметом можно забрать с пола весь негатив.

Приметы на 13 июня

  • Утром много росы – день окажется теплым и солнечным.
  • Если роса быстро высохла, то скоро пойдут дожди.
  • Утренний туман сулит богатый грибной урожай. 

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей