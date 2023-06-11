Приметы на 12 июня: что нельзя делать в Змеиный праздник

Приметы на 12 июня: что нельзя делать в Змеиный праздник
Valery Lukyanov/www.globallookpress.com
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Все поверья были связаны в эту дату с ползучими существами

Православная церковь вспоминает 12 июня преподобного Исакия, родившегося в Сирии. В молодости молодой последователь Христа оказался в Константинополе, где правил в то время император Валент. Исакия истязали пытками в заточении за христианство. Святой предсказал правителю разгром армии в войне с вестготами. Пророчество сбылось, а при разгроме своих войск Валент заживо сгорел в амбаре.

Традиции и обычаи

12 июня православные отмечали Исакий-Змеевик, который называли также Змеиным праздником. Ходило поверье, что с теплом змеи начинали устраивать торжества – массово уползали из нор и устраивали свадьбы. А крестьяне подкладывали под двери дома змеиную шкуру, чтобы обеспечить жилищу мир и взаимопонимание. Шкуру, кстати, также прикладывали к больным местам захворавших.

В народе верили, что свадьбой правит семиглавый змей, а потому никто змеям на глаза старался не попадаться. В эту пору они особенно агрессивны и могли укусить так, что никакое противоядие не могло помочь.

Что нельзя делать в Змеиный праздник

Естественно, никто не ходил в лес из опасений встретить ползучих именинников и брачующихся. А еще никто не заводил новые знакомства, что считалось приметой скорого несчастья. Никто не приобретал новые вещи, которые не сулили 12 июня никакой пользы и обещали своему владельцу лишь неприятности.

Приметы на 12 июня

  • Утро без росы – к дождям;
  • Солнце озолотилось на восходе – к доброму и погожему дню;
  • Шиповник расцвел – к суровой зиме.

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