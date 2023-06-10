Приметы на 11 июня: что нельзя делать в день Федоньи Колосятицы

Люди верили, что в это время начинает активно расти рожь

Православные вспоминают 11 июня мученицу Феодосию Тирскую, которую также называли Феодосией девой, которая пострадала за свою веру. В народе день прозвали в ее честь Федоньей Колосятицей, посольку верили, что в это время начинает колоситься рожь.

Что можно делать 11 июня

Считается, что в этот день нужно гадать о том, сколько будет стоить хлеб. Если рожь уже во всю цветет снизу, то цена окажется приятной для кармана. А если сверху, то будет очень дорогой.

Можно также сеять бобовые и гречиху.

Рыбалка в этот день считалась благоприятной.

Верили, что если провести этот день весело, то и в будущем у человека постоянно будет хорошее настроение.

Что нельзя делать 11 июня

Любые свадебные обряды были недопустимы. Это касалось предложения руки и средца, сватовства и других. В противном случае возлюбленные будут несчастны в своем браке.

Длительные поездки были под запретом. Верили, что в этот день велик риск плохого исхода.

Детям запрещали 11 июня качаться на качелях.

Также под запретом была грусть и плохое настроение. Считалось, что день нужно обязательно провести в радости.

Приметы на 11 июня