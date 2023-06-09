Приметы на 10 июня: что нельзя делать на Никиту Гусятника

Приметы на 10 июня: что нельзя делать на Никиту Гусятника
Фото: www.unsplash.com
продолжениеПриметы на 11 июня: что нельзя делать в день Федоньи Колосятицы
Особое внимание в эту дату уделяют животным

10 июня наши предки отмечали крупный праздник. На Никиту Гусятника всегда устраивали громкие гуляния. Считалось, что в этот день каждому благоволит успех и удача. Однако нарушение некоторых запретов может привести к самым плачевным последствиям.

Что нельзя делать 10 июня


Наши предки считали, что в этот день по улицам бродит нечистая сила. Именно поэтому строго запрещается выходить на улицу в полдень – это время активизации злых духов.

Также, даже если за окном стоит сильная жара, нельзя оставлять двери и окна открытыми. Считается, что злые силы могут проникнуть в жилище человека и принести с собой много бед.

После того, как шумное гуляние подошло к концу, в доме обязательно нужно прибраться. Это позволит очистить дом от негативной энергии. Считается, что вместе с гостями через открытую дверь в квартиру могли проникнуть злые духи.

Приметы на 10 июня


Тихий день без ветра обещает огородникам отличный урожай в этом году.

Громко чирикающие птицы предвещают резкое похолодание.

Если домашние животные странно себя ведут и нервничают, значит скоро могут пойти сильные дожди.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей