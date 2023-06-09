Приметы на 10 июня: что нельзя делать на Никиту Гусятника

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10 июня наши предки отмечали крупный праздник. На Никиту Гусятника всегда устраивали громкие гуляния. Считалось, что в этот день каждому благоволит успех и удача. Однако нарушение некоторых запретов может привести к самым плачевным последствиям.
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