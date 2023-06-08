Приметы на 9 июня: что нельзя делать в Федорин день

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В православии 9 июня принято вспоминать мученицу Федору, которая пострадала во время гонений на христиан. В народе день назвали Федоровым в ее честь, считается, что нельзя в этот праздник рассказывать посторонним о ссорах в семье, а также выносить из дома мусор.
Обязательно нужно положить что-то Домовому, чтобы его порадовать. Это может быть миска с кашей, монеты, оставленные в углу. Люди верили, что это в будущем принесет в дом счастье и достаток.
Если вдруг увидели ссору, то нужно обрызгать ее участников водой. Тогда они станут спокойнее и смогут сохранить отношения.
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