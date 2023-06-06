Приметы на 7 июня: что нельзя делать на Ивана-Медвяные Росы

Приметы на 7 июня: что нельзя делать на Ивана-Медвяные Росы
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В эту дату вспоминают Иоанна Крестителя

7 июня – большой праздник для православной церкви. В этот день верующие отмечают возвращение величайшей христианской святыни народу. Речь идет о голове Крестителя Иисуса Христа, который был жестоко убит. На Руси в этот день традиционно устраивали шумные праздники и гуляния.

Что нельзя делать 7 июня


В эту дату не стоит заниматься физическим трудом. Генеральную уборку лучше отложить на более благоприятное время. Наши предки считали, что вместе с мусором из квартиры можно выбросить удачу.

А еще в этот день нельзя плевать на землю. Считается, что такое неучтивое отношение к дарительнице урожаев обернется серьезным заболеванием для осквернителя и его семьям.

Также нельзя требовать на работе улучшения условий. День крайне не благоприятен для подобного рода разговоров. В итоге человек, наоборот, может лишиться достигнутых в трудовой сфере позиций.

Приметы на 7 июня


Если лягушки неожиданно замолкли, значит в ближайшее время погода резко ухудшится.

Пышное цветение рябины обещает огородникам богатый урожай.

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