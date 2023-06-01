Россиянам пообещали три благоприятных дня в июне

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Астролог Мария Чернышева утверждает, что в июне будет три лучших дня, которые помогут наладить жизнь. Это 28, 29 и 30 числа месяца. По ее словам, в это время многим будет буквально сопутствовать удача во всех начинаниях.
Специалист в беседе с "Пятым каналом" отметила, что хороший период начнется уже с 11 июня. Благоприятный аспект Венеры с Нептуном усилит чувства людей и будет способствовать гармоничному выстраиванию отношений. Особо удачными будут любовные романы, а также новые деловые сотрудничества.
Последние дни месяца окажутся лучшим моментом для смены работы и прочего решения деловых вопросов. Звезды будут сопутствовать всем, кто испытывает проблемы с трудоустройством.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК