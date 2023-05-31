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1 июня – большой праздник для православных. В эту дату верующие люди вспоминают жизнь выдающегося религиозного деятеля епископа Иоана Готфского. Знаменитый святой всю жизнь служил вере в Иисуса Христа. На месте его погребения до сих пор творятся чудеса.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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