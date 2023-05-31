Июнь даст жару: назван самый несчастливый знак зодиака

Первый месяц лета принесет серьезные испытания

Наконец-то россияне дождались начала теплого периода года. Для многих появление яркого солнца на небосклоне, как глоток свежего воздуха, который дает надежды на перемены к лучшему. Однако далеко не всем улыбнется удача в первом летнем месяце. Эксперты по космическим телам назвали зодиакальный дом, представителям которого придется нелегко.



На этот раз серьезные жизненные испытания выпадут на долю Скорпионов. Им придется хорошенько потрудиться для того, чтобы минимизировать негативные последствия влияния Вселенной.



В первую очередь, представителей этого знака ждут серьезные трудности на работе. Некоторые коллеги спят и видят, как бы испортить жизнь Скорпионам. Специалисты по звездам советуют представителям этого знака как можно меньше распространяться о своих планах в присутствии коллег.



Также не исключены ссоры и скандалы с близким человеком. В июне Скорпионы будут ощущать упадок сил, что может негативно сказаться на их отношениях с любимыми людьми. Постарайтесь взять себя в руки и не позвольте плохому периоду жизни сломать вам судьбу. Решения нужно принимать после тщательного осмысления проблемы. Если рубить сплеча, большой беды не избежать.

