Приметы на 27 мая: что можно делать в день Сидора Бокогрея

Считается, что нужно обязательно посадить огурцы в огороде

Православные вспоминают 27 мая 2023 года святого Исидора, который при жизни считался чудотворцем. В народе день прозвали в его честь Сидоровым. Еще его также называют Сидор Огуречник или Бокогрей.

Что можно делать 27 мая

Считается, что в этот день нужно сажать огурцы, лук, картофель, свеклу и прочие корнеплоды. Верили, что тогда они хорошо вырастут.

Девушки искали в небе ласточек – если получилось найти птицу, то они шли умываться молоком, чтобы подольше оставаться молодыми и красивыми.

Что нельзя делать 27 мая

Запрещается высаживать огурцы вдвоем. Иначе они не вырстут.

Не допускалось идти назад домой, если уже начал дорогу. В противном случае весь день окажется испорченным.

Запрещалось в течение дня не менять одежду.

Если споткнулся у входа в здание – дальше идти нельзя.

Запрещается нескольким людям спать на одной подушке. В противном случае потом весь день будет путаница в голове.

Приметы на 27 мая