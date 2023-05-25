Приметы на 26 мая: что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы

Приметы на 26 мая: что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы
Фото: unsplash.com
продолжениеПриметы на 28 мая: что нельзя делать в день Пахома Теплого
Категорически запрещалось убивать насекомых

В народе 26 мая принято отмечать день Лукерьи Комарницы. Праздник получил название в честь праведницы Гликерии Новгородской. Считается, что с этого дня просыпаются комары и начинают активно летать по полям и лесам.

Что можно делать 26 мая

  • Нужно было найти в лесу дупло, отломать ближайший сук и три раза приложить к больному зубу. Так заговаривали его от болезней.
  • Старались бросать в этот день вредные привычки. 
  • Люди убирали из дома старые вещи. 
  • Также надо было выйти в лес, чтобы собрать лекарственные травы.

Что нельзя делать 26 мая

  • Люди верили, что в этот день ничего нельзя сеять, поскольку в будущем это не взойдет.
  • Нельзя много тратиться на покупки.
  • Запрещается убивать комаров, иначе их станет еще больше.
  • Не допускается оставлять волосы на расческе, иначе человека будут ждать неприятности на работе и в семье.
  • Слезы в этот день также были под запретом.

Приметы на 26 мая

  • Ласточки начали низко летать – будет дождь.
  • Обилие комаров сулит хороший урожай ягод. 
  • Если много мошек, то в этом году будет много грибов.
  • Если день выдался жаркий, а ночь холодной, то дождя не жди.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей