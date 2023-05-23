Приметы на 24 мая: что нельзя делать в день Кирилла и Мефодия

Этот день расскажет о погоде летом

В России 24 мая празднуют день славянской письменности и культуры, поэтому принято также вспоминать и святых Кирилла и Мефодия. В народе праздник получил название Мефодиев день или Мокий Мокрый из-за поверий, что дождь в этот день сулил пасмурное лето.

Что можно делать 24 мая

Считается, что этот день обязательно нужно провести в семейном кругу. Это хорошо отразиться на отношениях с родственниками.

Девушки традиционно в праздник изготавливали венки и спускали их на воду, чтобы поскорей встретить своего суженого.

День считается благоприятным, чтобы закончить какое-то дело или отношения.

Работа по дому была необходимой, чтобы привлечь счастье, достаток и благополучие.

Что нельзя делать 24 мая

Старались ничего не сеять в этот день. В противном случае непогода навредить будущему урожаю.

Если девушка незамужем, то ей категорически не разрешали подметать полы. Иначе она может всех потенциальных ковалеров отогнать от себя.

Крупные покупки также были под запретом.

Запрещено 24 мая покупать себе обувь. Лучше отремонтировать старую.

Приметы на 24 мая