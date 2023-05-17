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18 мая на Руси отмечали день Арины Капустницы. В эту дату традиционно занимались огородом. При этом считалось, что рассаду должны высаживать исключительно женщины. Более того, мужчин в принципе не должно быть на садовом участке, иначе урожай пойдет коту под хвост.
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