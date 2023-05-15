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16 мая православная церковь отдает дань памяти знаменитым религиозным деятелям Тимофею и Мавре. Молодые люди приняли мученическую смерть за веру в Христа. В браке они успели пробыть всего 20 дней. В эту дату верующие люди окропляют святой водой грядки на дачном участке.
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