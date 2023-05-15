В эту дату особое внимание нужно уделить огороду

16 мая православная церковь отдает дань памяти знаменитым религиозным деятелям Тимофею и Мавре. Молодые люди приняли мученическую смерть за веру в Христа. В браке они успели пробыть всего 20 дней. В эту дату верующие люди окропляют святой водой грядки на дачном участке.





Что нельзя делать 16 мая

Приметы на 16 мая

В этот день лучше не пить молоко. Наши предки считали, что употребление данного продукта может негативно сказаться на здоровье человека. А если пролить молоко, то вскоре в семье начнутся серьезные неприятности.Также лучше избегать шумные вечеринки. День следует провести в окружении родных и близких. Встреча с малознакомыми людьми может привести к разладу с любимым человеком.А еще нельзя обижать животных. Агрессивное поведение с братьями нашими меньшими аукнется злому человеку в будущем. Его будут ждать финансовые проблемы и неурядицы на работе.Если на огурцах образовалась обильная роса, значит летний период порадует огородников отличным урожаем.Расцвела черемуха – скоро погода резко ухудшится.Услышать пение птиц – хороший знак, скоро на человека свалятся неожиданные приятные известия.