Приметы на 16 мая: что нельзя делать на Мавру Рассадницу

Приметы на 16 мая: что нельзя делать на Мавру Рассадницу
Svetlana Vozmilova/www.globallookpress.com
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В эту дату особое внимание нужно уделить огороду

16 мая православная церковь отдает дань памяти знаменитым религиозным деятелям Тимофею и Мавре. Молодые люди приняли мученическую смерть за веру в Христа. В браке они успели пробыть всего 20 дней. В эту дату верующие люди окропляют святой водой грядки на дачном участке.

Что нельзя делать 16 мая


В этот день лучше не пить молоко. Наши предки считали, что употребление данного продукта может негативно сказаться на здоровье человека. А если пролить молоко, то вскоре в семье начнутся серьезные неприятности.

Также лучше избегать шумные вечеринки. День следует провести в окружении родных и близких. Встреча с малознакомыми людьми может привести к разладу с любимым человеком.

А еще нельзя обижать животных. Агрессивное поведение с братьями нашими меньшими аукнется злому человеку в будущем. Его будут ждать финансовые проблемы и неурядицы на работе.

Приметы на 16 мая


Если на огурцах образовалась обильная роса, значит летний период порадует огородников отличным урожаем.

Расцвела черемуха – скоро погода резко ухудшится.

Услышать пение птиц – хороший знак, скоро на человека свалятся неожиданные приятные известия.

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