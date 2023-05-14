Крестьяне вовсю занимались огородом

Православная церковь вспоминает 15 мая братьев-мучеников Бориса и Глеба, ставших первыми канонизированными русскими святыми. Оба покровительствовали Русской земле и были сыновьями князя Святославовича. Были убиты по приказу своего старшего брата Ярополка.

Традиции и обычаи

В народе братьев прозвали Сеятелями. В середине мая крестьяне вовсю трудились на земле, сажая все овощи и обеспечивая грамотный уход деревьям и кустарникам.

В этот день хорошим делом считается работа на огороде – православные отправляются на дачи и занимаются посевом рассады. Семена 15 мая, считали в народе, приживаются и лучше, и быстрее. А к осеннему сезону дают отличный урожай.

Что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Под запретом был сон на закате – можно было подхватить простуду и серьезно заболеть. Запрещалось проводить основательную уборку дома – в этот день богоугодными считались земляные работы, за его пределами.

Приметы на 15 мая