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14 мая в календаре народных праздников отмечен как день Еремея Запашника. В эту дату наши предки с особым вниманием относились к денежным вопросам. Считалось, что нужно свести дебит с кредитом, оценить свои финансовые возможности и построить планы на будущие траты.
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