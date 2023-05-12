Приметы на 13 мая: что нельзя делать в день Якова Теплого

Православные 13 мая почитают память апостола Иакова Зеведеева, который сейчас упокоен в Испании. В народе его прозвали Яковом Теплым, поскольку в этот день принято наблюдать за рассветом и закатом.
Что можно делать 13 мая
По традиции в этот день придумывали планы на будущее. Считалось, что запланировать все надо как можно подробнее, тогда задуманное точно воплотится в жизнь.
Перед поездками люди обливались талой водой. Так они защищали себя от возможных бед в пути.
Что нельзя делать 13 мая
Категорически запрещалось свататься и играть свадьбы начиная с этого дня. Дело в том, что по старому календарю начинался май. Люди считали, что те, кто женятся и выходят замуж в этом месяце потом будут всю жизнь маяться. Однако такие поверья, вероятно, были связаны с опустошением запасов провизии.
Запрещалось в этот день признаваться в романтических чувствах.
Одеваться в розовое, красное было непозволительное. Эти цвета ассоциируются с любовью и считаются плохими в день Якова.
Приметы на 13 мая
Если вечер оказался теплым, то жди ветренного лета. При этом урожай в этом году точно окажется хорошим.
Ветер дует южный – лето будет дождливым.
Если 13 мая пошел дождь, то осенью будет много свадеб.