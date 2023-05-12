Приметы на 13 мая: что нельзя делать в день Якова Теплого

Категорически запрещалось играть свадьбу

Православные 13 мая почитают память апостола Иакова Зеведеева, который сейчас упокоен в Испании. В народе его прозвали Яковом Теплым, поскольку в этот день принято наблюдать за рассветом и закатом.

Что можно делать 13 мая

По традиции в этот день придумывали планы на будущее. Считалось, что запланировать все надо как можно подробнее, тогда задуманное точно воплотится в жизнь.

Перед поездками люди обливались талой водой. Так они защищали себя от возможных бед в пути.

Что нельзя делать 13 мая

Категорически запрещалось свататься и играть свадьбы начиная с этого дня. Дело в том, что по старому календарю начинался май. Люди считали, что те, кто женятся и выходят замуж в этом месяце потом будут всю жизнь маяться. Однако такие поверья, вероятно, были связаны с опустошением запасов провизии.

Запрещалось в этот день признаваться в романтических чувствах.

Одеваться в розовое, красное было непозволительное. Эти цвета ассоциируются с любовью и считаются плохими в день Якова.

Приметы на 13 мая