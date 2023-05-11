Приметы на 12 мая: что нельзя делать в день Девяти целителей

Было принято судить о будущем урожае огурцов

В народе 12 мая принято вспоминать девять святых мучеников Кизических, в честь них праздник и получил свое название. Люди считали, что они являются спасителями от оспы, а также толкователями снов.

Что можно делать 12 мая

Обязательно молились целителям, чтобы защитить себя от болезней в весенний период.

В полдень нужно было выйти на дорогу и встать лицом к ветру, чтобы укрепить здоровье.

Верили, что травы становятся в этот день особенно полезными, поэтому их было принято собирать.

Люди старались выйти из дома и погреться на солнце.

Что нельзя делать 12 мая

Запрещалось изготавливать обереги. В противном случае такие предметы будут притягивать болезни и неприятности.

Сидеть весь день дома считалось недопустимым.

Зависть в этот день тоже была под запретом. Это могло обернуться плохими последствиями в будущем.

Рассказывать людям о своих планах тоже нельзя. Иначе они не сбудутся.

Под запретом было купание в речках и озерах – категорически не допускалось мочить голову.

Люди верили, что убирать пыль дома в этот день тоже не стоит.

Приметы на 12 мая