Всплыло тревожное предсказание для Польши и России

Всплыло тревожное предсказание для Польши и России
Фото: unsplash.com
Одну из стран ждут тяжелые времена

Известный провидец Кшиштоф Яцковский, который прославился благодаря поискам пропавших без вести людей, сделал пугающий прогноз о будущем Польши. По его словам, провокации поляков в отношении России рискуют обернутся новой мировой войной.

Экстрасенс утверждает, что при таком исходе Варшава останется наедине со своими проблемами, поскольку все будут винить в произошедшем именно польскую сторону. 

Яцковский уверен, что в ближайшее время польский президент получит тревожное сообщение об угрозе для страны, однако информация окажется ложной. В последствии это приведет к информационному хаосу, люди начнут массово вступать в военные организации и ситуация будет только обостряться, передает Общественная служба новостей.

Источник: Interia ✓ Надежный источник

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