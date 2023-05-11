Всплыло тревожное предсказание для Польши и России

Одну из стран ждут тяжелые времена

Известный провидец Кшиштоф Яцковский, который прославился благодаря поискам пропавших без вести людей, сделал пугающий прогноз о будущем Польши. По его словам, провокации поляков в отношении России рискуют обернутся новой мировой войной.

Экстрасенс утверждает, что при таком исходе Варшава останется наедине со своими проблемами, поскольку все будут винить в произошедшем именно польскую сторону.

Яцковский уверен, что в ближайшее время польский президент получит тревожное сообщение об угрозе для страны, однако информация окажется ложной. В последствии это приведет к информационному хаосу, люди начнут массово вступать в военные организации и ситуация будет только обостряться, передает Общественная служба новостей.

