Отличной идеей будет прогуляться в лесу

11 мая в нашей стране была посвящено празднику березового сока. Считалось, что в этот день он обладает особыми живительными свойствами. Употребление этого продукта может помочь организму справиться со многими хворями. Однако пить его нужно очень умеренно.





Что нельзя делать 11 мая

Приметы на 11 мая

В эту дату наши предки строго запрещали стричь ногти и волосы маленьким деткам. Считалось, что если нарушить эту традицию, ребенок может сильно заболеть.Также нельзя прокалывать уши и примерять новые сережки. Считалось, что такие манипуляции могут привести к потере слуха.А еще нужно воздержаться от продолжительных водных процедур. Наши предки уверяли, что в этот день активизируется нечистая сила, которая может овладеть человеком посредством воды. Купаться в водоемах тоже не стоит.Если с утра стоит хорошая погода, значит летний период будет знойным.Звездная ночь обещает огородникам отличный урожай.Утренний туман предвещает резкое ухудшение погоды.