Приметы на 11 мая: что нельзя делать на Березосок

Приметы на 11 мая: что нельзя делать на Березосок
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Отличной идеей будет прогуляться в лесу

11 мая в нашей стране была посвящено празднику березового сока. Считалось, что в этот день он обладает особыми живительными свойствами. Употребление этого продукта может помочь организму справиться со многими хворями. Однако пить его нужно очень умеренно.

Что нельзя делать 11 мая


В эту дату наши предки строго запрещали стричь ногти и волосы маленьким деткам. Считалось, что если нарушить эту традицию, ребенок может сильно заболеть.

Также нельзя прокалывать уши и примерять новые сережки. Считалось, что такие манипуляции могут привести к потере слуха.

А еще нужно воздержаться от продолжительных водных процедур. Наши предки уверяли, что в этот день активизируется нечистая сила, которая может овладеть человеком посредством воды. Купаться в водоемах тоже не стоит.

Приметы на 11 мая


Если с утра стоит хорошая погода, значит летний период будет знойным.

Звездная ночь обещает огородникам отличный урожай.

Утренний туман предвещает резкое ухудшение погоды.

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