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9 мая на Руси отмечали праздник Глафиры-горошницы. Этот день был традиционно посвящен сельскохозяйственным работам. Наши предки начинали сажать горох и картофель. Сегодня в эту дату можно отправиться на огород и привести дачный садик в порядок.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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