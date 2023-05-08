Отличным вариантом будет отправиться на дачу

9 мая на Руси отмечали праздник Глафиры-горошницы. Этот день был традиционно посвящен сельскохозяйственным работам. Наши предки начинали сажать горох и картофель. Сегодня в эту дату можно отправиться на огород и привести дачный садик в порядок.





Что нельзя делать 9 мая

Приметы на 9 мая

В эту дату строго запрещается, чтобы на кухне хозяйничал мужчина. Считается, что при нарушении данной традиции обед не пойдет в пользу, а наоборот может привести к расстройству организма.А еще на Глафиру-горошницу следует воздержаться от приготовления картофельных блюд. Этот продукт лучше вовсе исключить из дневного рациона. А вот сварить гороховый суп – отличная идея.Также 9 мая нельзя предлагать возлюбленной руку и сердце. Считается, что такой брак будет несчастливым и закончится скандальным разводом.Громкий крик кукушки предвещает резкое потепление.Если по утру ударили морозы, они задержатся еще на неделю.Птицы ведут себя беспокойно и громко "переговариваются" – скоро хлынут сильные ливни.