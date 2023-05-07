Приметы на 8 мая: что нельзя делать в день Марка Ключника

Крестьяне молились о дожде

Православная церковь вспоминает 8 мая святого Марка – апостола от семидесяти, известного как верного спутника Павла и Варнавы. В народе его прозвали ключником. Ходили поверья, что у Марка хранились ключи, которым можно было открыть небо и даже вызвать дождь. Потому люди молились, чтобы не наступила засуха, и молились о дожде.

Традиции и обычаи



Дома без дела никто не сидел. Отгоняли от дома злых духов – с помощью крапивного настоя, которым обтирали стены и полы.

А для защиты избы от незваных гостей над дверным проемом вешали букеты из крапивы, настраивавшего каждого пришедшего на добрый лад.

Естественно, к самому евангелисту Марку обращались с молитвами, в которых просили ниспослать ливень, чтобы обеспечить хороший всход.

Приметы на 8 мая: