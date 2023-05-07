Приметы на 8 мая: что нельзя делать в день Марка Ключника

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Православная церковь вспоминает 8 мая святого Марка – апостола от семидесяти, известного как верного спутника Павла и Варнавы. В народе его прозвали ключником. Ходили поверья, что у Марка хранились ключи, которым можно было открыть небо и даже вызвать дождь. Потому люди молились, чтобы не наступила засуха, и молились о дожде.
Традиции и обычаи
Дома без дела никто не сидел. Отгоняли от дома злых духов – с помощью крапивного настоя, которым обтирали стены и полы.
А для защиты избы от незваных гостей над дверным проемом вешали букеты из крапивы, настраивавшего каждого пришедшего на добрый лад.
Естественно, к самому евангелисту Марку обращались с молитвами, в которых просили ниспослать ливень, чтобы обеспечить хороший всход.
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