Приметы на 6 мая: что нельзя делать в Егорьев день

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6 мая – особый день для верующих жителей нашей страны. Православные вспоминают величайшего христианского святого Георгия Победоносца. Этот легендарный религиозный деятель расстался с жизнью во славу веры в Христа.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК