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5 мая верующие отдают дань памяти знаменитому религиозному деятелю Луке, он был близким другом апостола Павла и много сделал для распространения христианской веры.
На Руси считали, что в эту дату беременным женщинам строго запрещается посещать косметологические процедуры, красить ногти, стричься или наносить макияж. Наши предки верили, что в противном случае, ребенок родится с пятнами на лице.
С особым вниманием нужно относиться к порогу дома. Эту зону лучше проходить как можно быстрее. Считается, что 5 мая активизируются потусторонние силы, а порог считается порталом в иной мир.
День нельзя проводить в одиночестве. Это дурная примета, которая может привести к тяжелым заболеваниям и грусти на протяжении всего года.
Услышать голос кукушки – хорошая примета, значит год будет удачным и принесет много радости.
Удары грома и молний говорят о том, что в летний период будет отличный урожай.
Если ночью были сильные заморозки, значит в мае еще ударят морозы.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
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