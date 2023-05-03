Дата подходит для пышного торжества

На Руси 4 мая отмечали Проклов день. Традиционно этот период посвящали развлечениям и танцам. Сегодня на 4 мая можно назначить шумную вечеринку, она точно пройдет на ура и запомнится всем участникам.





Что нельзя делать 4 мая

Приметы на 4 мая

В эту дату лучше воздержаться от посещения лесных угодий. Считалось, что в день веселья и разнузданности также активизируется нечистая сила. Ее представителей можно встретить в глухом лесу или на кладбище – эти места лучше обходить стороной.А еще с особым трепетом нужно относиться к растениям. Срубленное дерево или помятый цветок могут дорого обойтись вредителю. Так, он или члены его семьи могут подхватить серьезный недуг.Кроме того, нельзя застилать постель красным бельем. Если нарушить эту традицию, весь год можно провести в финансовой дыре.Если в эту дату бурным цветом цвела черемуха, значит летний период будет засушливым.Небосвод озарили ярко мерцающие звезды – скоро погода резко испортится.Если с самого утра зарядили проливные дожди с громом и молниями, значит в летний период огородников порадует отличный урожай.