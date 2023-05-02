Приметы на 3 мая: что нельзя делать в день Окликания предков

Православные вспоминают 3 мая Федора Трихина, который при жизни решил отказаться от фамильного богатства, посвятив себя вере. В народе верили, что этот день был неразрывно связан с умершими родственниками, которые тосковали по былой жизни.
Что можно делать 3 мая
Нужно было помолиться о покойных в церкви, чтобы они обрели покой в этот день.
После люди обязательно ходили на кладбище, вспоминая почивших родственников добрым словом. На могилке традиционно оставляли угощения.
Пожилые дамы должны были проводить при этом обряд окликания предков – для этого они начинали голосить.
Что нельзя делать 3 мая
Отказ от традиций почитания умерших был недопустим. Люди верили, что в противном случае всю семью будет ждать наказание.
Во время вечерней трапезы нельзя использовать старые скатерти с заметными потертостями и пятнами.
Рыбалка в этот день считалась греховным делам, поэтому на нее старались не ходить.
Запрещалось класть столовые приборы в форме креста на стол.
Приметы на 3 мая
Весна стала теплой и приятной – пришло время сеять пшеницу.
Если елки принесли большой урожай шишек – жди, что и пшеница в этом году уродится.
Ворона близко человека пролетела – опасайся беды. Если же она на дом села, то скоро там произойдет трагичное событие.