Приметы на 3 мая: что нельзя делать в день Окликания предков

Приметы на 3 мая: что нельзя делать в день Окликания предков
Фото: unsplash.com
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Во время праздника люди особенно опасались ворон

Православные вспоминают 3 мая Федора Трихина, который при жизни решил отказаться от фамильного богатства, посвятив себя вере. В народе верили, что этот день был неразрывно связан с умершими родственниками, которые тосковали по былой жизни.

Что можно делать 3 мая

  • Нужно было помолиться о покойных в церкви, чтобы они обрели покой в этот день.
  • После люди обязательно ходили на кладбище, вспоминая почивших родственников добрым словом. На могилке традиционно оставляли угощения.
  • Пожилые дамы должны были проводить при этом обряд окликания предков – для этого они начинали голосить.

Что нельзя делать 3 мая

  • Отказ от традиций почитания умерших был недопустим. Люди верили, что в противном случае всю семью будет ждать наказание. 
  • Во время вечерней трапезы нельзя использовать старые скатерти с заметными потертостями и пятнами. 
  • Рыбалка в этот день считалась греховным делам, поэтому на нее старались не ходить.
  • Запрещалось класть столовые приборы в форме креста на стол.

Приметы на 3 мая

  • Весна стала теплой и приятной – пришло время сеять пшеницу.
  • Если елки принесли большой урожай шишек – жди, что и пшеница в этом году уродится.
  • Ворона близко человека пролетела – опасайся беды. Если же она на дом села, то скоро там произойдет трагичное событие.

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