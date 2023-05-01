Приметы на 2 мая: что нельзя делать в день Иоанна Ветхопещерника

Грибники могли узнать о созревшем лесном урожае по деревьям

В православии 2 мая принято почитать память Иоанна Ветхопещерника, а также мученика Иоанна Воина, который в время гонений на христиан всячески помогал нуждающимся.

Что можно делать 2 мая

Верили, что в этот день ткачихи должны развешивать холсты на зеленых кустах или молодой траве. На них обязательно клали пирог и оставляли так для задабривания весны.

Считалось, что праздник является благоприятным для новых начинаний.

В этот день можно отправляться в путешествие или командировку.

Также считалось, что 2 мая отлично подходит для зачатия детей.

Что нельзя делать 2 мая

Недопустимо рассказывать о своих тайнах.

Запрещается носить в этот день грязные вещи.

Походы в баню или сауну нежелательны.

Нельзя выяснять отношения с родственниками или ругаться.

Приметы на 2 мая