Приметы на 2 мая: что нельзя делать в день Иоанна Ветхопещерника
Грибники могли узнать о созревшем лесном урожае по деревьям
В православии 2 мая принято почитать память Иоанна Ветхопещерника, а также мученика Иоанна Воина, который в время гонений на христиан всячески помогал нуждающимся.
Что можно делать 2 мая
- Верили, что в этот день ткачихи должны развешивать холсты на зеленых кустах или молодой траве. На них обязательно клали пирог и оставляли так для задабривания весны.
- Считалось, что праздник является благоприятным для новых начинаний.
- В этот день можно отправляться в путешествие или командировку.
- Также считалось, что 2 мая отлично подходит для зачатия детей.
Что нельзя делать 2 мая
- Недопустимо рассказывать о своих тайнах.
- Запрещается носить в этот день грязные вещи.
- Походы в баню или сауну нежелательны.
- Нельзя выяснять отношения с родственниками или ругаться.
Приметы на 2 мая
- Березы начали листья распускать раньше клена или ольхи – жди сухого лета.
- Если вечером заря была золотистой, то будет хорошая погода в ближайшее время.
- Осина зацвела – пора идти за сморчками.
- Погода оказалась теплой, значит, в конце мая похолодает.