Приметы на 1 мая: что нельзя делать в день Кузьмы Огородника

Приметы на 1 мая: что нельзя делать в день Кузьмы Огородника
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
продолжениеПриметы на 2 мая: что нельзя делать в день Иоанна Ветхопещерника
Крестьяне занимались посевом

Православная церковь вспоминает 1 мая епископа Халкидонского, святого Косму. В народе день дату считали днем Кузьмы Огородника из-за начала посевов. В селах сеяли морковь, репу и свеклу. Для хорошего и крепкого урожая люди отправлялись к ручьям, в которые опускали медную монету.

Традиции и обычаи

В этот день у крестьян было принято заниматься посадкой моркови со свеклой. Женщины занимались этой работой – по поверью считали, что весь мужской труд на огороде не даст никакого толка. Все, что посадит представитель сильного пола, лишь зазеленеет – а на том и дело будет с концом.

Обращали внимание на пение кукушки – звуки этой птицы, издаваемые с сухого дерева, означали, что пора готовиться к заморозкам.  

Что нельзя делать на Кузьму Огородника

Праздность и безделье в кровати запрещены – Кузьма Огородник не любит лентяев и бездельников. Иначе можно было обеспечить себя безденежьем.

Нельзя ругаться и кричать друг на друга. Повысить голос – лишиться его на долгий срок.

Приметы на 1 мая

  • Теплый день – к холодному концу мая;
  • Холода днем – к плодородному лету;
  • Дождь – к доброму урожаю.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей