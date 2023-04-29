Приметы на 30 апреля: что нельзя делать на Зосима Пчельника

Приметы на 30 апреля: что нельзя делать на Зосима Пчельника
Фото: www.unsplash.com
продолжениеПриметы на 1 мая: что нельзя делать в день Кузьмы Огородника
Православная церковь в эту дату отмечает большой праздник

30 апреля верующие люди вспоминают жизнь знаменитого русского святого Зосима Соловецкого. Он проповедовал христианскую веру в Новгородской епархии, а также много путешествовал по нашей стране. В XV веке при его помощи была возведена келья на Соловецком острове. Также в этот день на Руси особым вниманием пользовались пчелы. Если насекомые проявляли активность, значит весь год будет удачным.

Что нельзя делать 30 апреля


Женщинам в эту дату нельзя вести себя нескромно. В противном случае можно навлечь на все семейство беду и оттолкнуть удачу.

Мужчинам нельзя обижать представительниц слабого пола, иначе вскоре они угодят в финансовую яму.

В эту дату не стоит приобретать новые вещи. Считается, что они пропитаны негативной энергией и могут плохо сказаться на здоровье человека.

Приметы на 30 апреля


Если начать день с ложки меда, весь год будет удачным.

Яркое солнце с утра обещает знойный летний период.

Если с утра зарядили ливни, значит огородников порадует отличный урожай.

Такер Карлсон назвал продуктовое "преимущество" России перед США

Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ

Зеленский придумал способ "ослепить" российскую разведку

Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей