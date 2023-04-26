Приметы на 27 апреля: что нельзя делать в день Мартына Лесогона

Особые поверья были связаны с лисами

В православии в четверг 27 апреля принято вспоминать святителя Мартина Иповедника, которого на Руси называли Мартыном. В народе он получил прозвище Лесогон, поскольку верили, что в этот день начинает оживать жизнь в лесных угодьях.

Что можно делать 27 апреля

Верующие должны в этот день ходить на молитву в храм. Особенно если нужно попросить святого об излечении недугов.

Считается, что нужно подкармливать ворон. Им специально кладут кашу вблизи дома и верят, что прилетевшая птица будет в дальнейшем оберегать дом от нечистой силы.

Что нельзя делать 27 апреля

Охота на лисиц было недопустимой. Люди предполагали, что в этот день животные слепнут и глохнут, из-за чего поймать их становится очень легко. Однако это считается большим грехом.

Запрещается прогонять ворон со своего двора, иначе они накликают на семейсво беду.

Обман, лесть были тоже непозволительны.

Считалось, что давать ненадежные обещания в этот день не стоит.

Нельзя стирать вещи мужа и жены одновременно.

Приметы на 27 апреля