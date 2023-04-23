Православные отправлялись лечить зубы

Православная церковь вспоминает 24 апреля святого мученика Антипа Водогона, жившего в I веке в Пергаме. Антип был одним из учеников Иоанна Богослова. При Нероне тот проповедовал единобожие, призывая людей отказаться от язычества и идолов

Антипа отказался от приказов имперских властей отречься от веры, за что его бросили в раскаленный котел в жертву богине Артемиде. А предание гласит, что он не умер, а лишь заснул – тело было совершенно нетронуто огнем. Христиане ночью с честью похоронили мученика в Пергаме.

Традиции и обычаи

А еще верили, что Антип унимает зубную боль. На больной зуб клали серебряную монету, которую затем вынимали. В монете делали дырку, продевали шнурок и вешали на икону со святым – чтобы боль сошла на нет. Что нельзя делать на Антипа Водогона Под запретом абсолютно любая форма агрессии. Нельзя было заниматься вязанием, вышиванием – считали, что все рукоделие окажется недолговечным и некачественным. Приметы на 24 апреля Небо обагрилось – весна будет ненастной; Пошел дождь – к концу лета будет море грибов; Верба распушилась – зима уже не вернется.



Гробница Антипа, гласят предания, служила источником чудес и даже помогала людям исцелить больные зубы. На Руси 24 апреля называли днем Антипа Водогона, так как наступал пик половодья. В народе говаривали, что "Антип воду распустил", а реки очищаются от льда.