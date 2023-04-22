Изнемогающие от жары хомячки нашли неожиданное спасение – видео

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
До знойного летнего периода остались считанные недели. Уже скоро начнется очередной жаркий сезон, который принесет с собой не только радость от приятного времяпрепровождения на улице, но и обычные летние проблемы – в особо жаркие дни без вентиляторов никуда. Забавный видеоролик с хомяками напомнил людям, что их ждет.
Очевидно, что съемка смешного видео проходила в супержаркий летний день. Высокая температура воздуха в квартире заставила зверьков изнывать от зноя. К счастью, заботливые хозяева не бросили малышей на произвол судьбы.
Судя по всему, люди тоже маялись от высоких температур и хорошо понимали, каково их питомцам. Этим можно объяснить, что малышам, сидящим в клетке, пожертвовали отдельный вентилятор. Хомяки приняли такой дар с огромной благодарностью.
Хомякам было настолько жарко, что они всем телом прижались к стенке клетки, расположенной у вентилятора. Там пушистики повисли, обдуваемые потоками прохладного ветра. Забавный видеоролик насмешил интернет-пользователей.
Американский журналист признался, что набрал лишние кило за короткий визит в РФ
Президент Украины обратился к своим подчиненным из ВПК