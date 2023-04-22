Изнемогающие от жары хомячки нашли неожиданное спасение – видео

Изнемогающие от жары хомячки нашли неожиданное спасение – видео
Фото: www.unsplash.com
Скоро жаркие деньки порадуют россиян

До знойного летнего периода остались считанные недели. Уже скоро начнется очередной жаркий сезон, который принесет с собой не только радость от приятного времяпрепровождения на улице, но и обычные летние проблемы – в особо жаркие дни без вентиляторов никуда. Забавный видеоролик с хомяками напомнил людям, что их ждет.

Очевидно, что съемка смешного видео проходила в супержаркий летний день. Высокая температура воздуха в квартире заставила зверьков изнывать от зноя. К счастью, заботливые хозяева не бросили малышей на произвол судьбы.

Судя по всему, люди тоже маялись от высоких температур и хорошо понимали, каково их питомцам. Этим можно объяснить, что малышам, сидящим в клетке, пожертвовали отдельный вентилятор. Хомяки приняли такой дар с огромной благодарностью.



Хомякам было настолько жарко, что они всем телом прижались к стенке клетки, расположенной у вентилятора. Там пушистики повисли, обдуваемые потоками прохладного ветра. Забавный видеоролик насмешил интернет-пользователей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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