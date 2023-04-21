Приметы на 22 апреля: что нельзя делать на Вадима Ключника

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22 апреля православная церковь вспоминает о жизни выдающегося религиозного деятеля, персидского архимандрита Вадима. Когда святому приказали отречься от Христа, он ответил резким отказом, за что был брошен в темницу, где его истязали целых четыре месяца.
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