Приметы на 22 апреля: что нельзя делать на Вадима Ключника

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать на Вадима Ключника
Фото: www.unsplash.com
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Святой дорого заплатил за свою веру в Христа

22 апреля православная церковь вспоминает о жизни выдающегося религиозного деятеля, персидского архимандрита Вадима. Когда святому приказали отречься от Христа, он ответил резким отказом, за что был брошен в темницу, где его истязали целых четыре месяца.

Что нельзя делать 22 апреля


В эту дату запрещается подметать пол. Наши предки считали, что таким образом можно вымести из квартиры успех и удачу.

Также стоит воздержаться от похода к парикмахеру. На Руси верили, что вместе с волосами можно отстричь здоровье, после чего всевозможные хвори будут преследовать человека целый год.

А еще к Вадиму Ключнику нужно пополнить запасы в холодильнике. Если встретить этот день с пустым холодильником, то весь год в семье будет ощущаться нехватка денег.


Приметы на 22 апреля


Туманное или ветреное утро обещает огородникам отличный урожай в летний период.

Если закат украсили ярко-красные облака, значит скоро поднимется мощный ветер.

Если на улице зацвел одуванчик, значит настоящий весенний период наконец-то пришел.

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