Выдающийся святой пострадал за веру в Христа

20-е апреля – большой праздник для православной церкви. В этот день вспоминают святого Акилина, который своими проповедями обратил в христианство две сотни римских воинов. За это религиозный деятель был жестоко казнен. На Руси верили, что в эту дату из водоемов погреться под первыми лучами солнышка выходят на берег русалки. Люди старались задобрить водных обитателей и приносили им гостиницы.





Что нельзя делать 20 апреля

Приметы на 20 апреля

Не стоит подолгу смотреть в окно. Считалось, что таким образом можно привлечь в дом нечистую силу.Нельзя устраивать разборки и делиться секретами у водоемов – русалки обязательно все услышат и разнесут по округе.Также стоит воздержаться от крупных покупок. В противном случае весь год будет ощущаться нехватка денег.Если за окном зарядил дождь, летом будет скудный урожай.Усыпанное звездами небо обещает большое количество грибов в лесах.Громкие раскаты грома предвещают беду.