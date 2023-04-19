Приметы на 20 апреля: что нельзя делать в Акулинин день

Приметы на 20 апреля: что нельзя делать в Акулинин день
Фото: www.unsplash.com
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Выдающийся святой пострадал за веру в Христа

20-е апреля – большой праздник для православной церкви. В этот день вспоминают святого Акилина, который своими проповедями обратил в христианство две сотни римских воинов. За это религиозный деятель был жестоко казнен. На Руси верили, что в эту дату из водоемов погреться под первыми лучами солнышка выходят на берег русалки. Люди старались задобрить водных обитателей и приносили им гостиницы.

Что нельзя делать 20 апреля


Не стоит подолгу смотреть в окно. Считалось, что таким образом можно привлечь в дом нечистую силу.

Нельзя устраивать разборки и делиться секретами у водоемов – русалки обязательно все услышат и разнесут по округе.

Также стоит воздержаться от крупных покупок. В противном случае весь год будет ощущаться нехватка денег.

Приметы на 20 апреля


Если за окном зарядил дождь, летом будет скудный урожай.

Усыпанное звездами небо обещает большое количество грибов в лесах.

Громкие раскаты грома предвещают беду.

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