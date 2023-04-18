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19-е апреля было важной датой для наших предков. Именно в этот день можно было узнать, какой урожай ждет огородников в летний период. По природным приметам судили, как пройдет оставшийся год.
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