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18 апреля православная церковь отдает дань памяти двоим выдающимся религиозным деятелям – диакону Агафоподу и чтецу Феодулу. Обоим пришлось принять страшную смерть за нежелание отказаться от христианской веры и перейти в язычество. На Руси день традиционно сопровождался сильными ветрами.
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