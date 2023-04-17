Приметы на 18 апреля: что нельзя делать на Федула Ветреника

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать на Федула Ветреника
Фото: www.unsplash.com
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18 апреля православная церковь отдает дань памяти двоим выдающимся религиозным деятелям – диакону Агафоподу и чтецу Феодулу. Обоим пришлось принять страшную смерть за нежелание отказаться от христианской веры и перейти в язычество. На Руси день традиционно сопровождался сильными ветрами.


Что нельзя делать 18 апреля


Наши предки верили, что в эту дату ангелы наблюдают за течением их жизни через окна. Строго запрещается что-то выбрасывать в окно, так как можно попасть в посланника небес и навлечь на себя Божью кару.

Также нужно проследить за состоянием окон. Нельзя, чтобы они были грязные и заляпанные. В противном случае весь год у человека будут проблемы со здоровьем.

Также не стоит ходить против направления ветра. Это может привлечь нечистую силу, и весь оставшийся год пройдет в мелких неурядицах.


Приметы на 18 апреля


Если днем было жарко, а к вечеру похолодало, значит скоро установится теплая погода.

Громкое пение птиц обещает жаркое лето.

Если зарядил дождь, летом будет отличный урожай.

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