Приметы на 17 апреля: что нельзя делать на Иосифа Песнопевца

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать на Иосифа Песнопевца
Patrick Pleul/www.globallookpress.com
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На Руси готовились к пахоте

Православная церковь вспоминает 17 апреля Иосифа Песнопевца, которого преследовали за верование во Христа. Однако преподобный остался верен Господу и составил 300 богослужебных песнопений.

Традиции и обычаи

В народе Иосифа прозвали Песнопевцем, назвав дату в его честь. Предки считали, что в это время начинают просыпаться сверчки. Их пение было сигналом для начала пахоты.

Что нельзя делать 17 апреля

Нельзя стирать постельное белье с полотенцами – это приведет к сильной депрессии. Разглядывать увядшие растения также не стоит, чтобы не обманул и не предал любимый человек.

Кричать на журавлей, прогонять и ловить их не разрешено, иначе можно навсегда потерять удачу и счастье. Есть черный хлеб нежелательно: велик риск обеднеть. Покупать новые вещи не стоит – они способны навлечь болезни и неприятности.

Развешивать постиранную одежду с прищепками не положено, или захлестнут эмоции, и можно наделать ошибок. Запрещено расчесываться: судьба запутается, и в жизни все пойдет не так.    

Приметы на 17 апреля

  • Золотистый восход– к погожему дню;
  • Желтые и розоватые цвета утренней зари – к ветрам;
  • На деревьях кора потрескалась, ожидается хорошая погода.


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