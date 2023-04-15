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16 апреля на Руси особое внимание уделяли рекам и крупным водоемам. Считалось, что именно с этого дня начинается стремительное таяние ледового покрытия, и вода может выйти из берегов. Для того чтобы природные силы не навредили человеку, крестьяне старались задобрить водяного и бросали в реки съестные гостинцы для него.
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